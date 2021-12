Show de The Platters pode ter participação do Olodum

O segundo show da temporada baiana do The Platters deve contar com participação do Olodum. A ideia da parceria ocorreu, na tarde desta sexta-feira, 10, quando os integrantes do grupo visitaram a sede do bloco no Pelourinho.

O convite partiu do líder do The Platters, B. J. Mitchell. "Podemos unir a musicalidade de cada um. Será maravilhoso", disse. O chamado foi aceito pelo presidente do Olodum, João Jorge Rodrigues. "Será um prazer. O Olodum sempre se preocupou na união com pessoas que fazem um mundo melhor".

Na sede do bloco, os integrantes foram recebidos por 15 percussionistas e não resistiram ao som dos tambores. "É impossível não se entregar. Toca na alma e impulsiona o corpo da gente", disse o líder B. J. Mitchell na primeira visita à Bahia.

"Era um sonho conhecer a Bahia. Sempre ouvir falar bem. Da música fantástica, da cidade encantadora e das pessoas lindas", afirmou também barítono do grupo.

"A história da música americana se confunde com a do The Platters que inspiraram vários músicos. Temos relação por ser música de rua, de alma e com ascendência africana. Não tinha como evitar o convite", disse João Jorge.

Na atual formação desde janeiro deste ano, a mineira Vanessa Fallabela afirma que tem sido um desafio se adequar ao estilo do grupo que conheceu em um show em Nova Iorque.

"Tenho o jazz como uma escola, mas sempre trabalhei com MPB, Bossa Nova, Baião, além do repertório do Clube da Esquina. Estou sempre aprendendo com eles. É um desafio timbrar com essas vozes", disse a mineira.

Em sua fundação na década de 50, o The Platters era formado por Alex Hodge, Cornell Gunter, David Lynch, Joe Jefferson, Gaynel Hodge e Herb Reed. Atualmente, o tenor Kevin Carrol, o segundo-tenor Ronn Howard, a soprano Vanessa Falabella e o barítono B. J. Mitchell integram o grupo.

Nos shows que ocorrem hoje e amanhã, no Teatro Sesc Casa do Comércio, o público pode esperar os clássicos do repertório como Only You, Smoke Gets In Your Eyes, The Great Pretender, além de homenagens a Ray Charles, Barry White e Louis Armstrong.

adblock ativo