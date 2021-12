Show de Soja e O Rappa incendeia público soteropolitano

Um público formado principalmente por jovens lotou neste sábado, 30, o Wet'n Wild, em Salvador, para assistir o esperado encontro entre a banda de reggae norte-americana Soja (Soldiers of Jah Army) e o Rappa - os grupos gravaram o clipe da música "Everything Changes" e, desde então, começaram uma série de encontros que já aconteceram no Rio de Janeiro (RJ) e em Manaus (AM).

A apresentação de abertura ficou a cargo da banda local O Liberato, que aqueceu o começo de noite sem estrelas, mas felizmente também sem chuva.

Exatamente às 23h33, o Soja entrou no palco para alegria dos fãs e admiradores, capitaneado pelo simpático vocalista e guitarrista Jacob Hemphill, juntamente com "Bobby Lee" Jefferson (vocal e baixo), Patrick O'Shea (teclados), Ryan "Bird" Berty (bateria), Ken Brownell (percussão), Hellman Escorcia (sax), Rafael Rodriguez (trompete) e Trevor Young (vocal e guitarrista).

A banda, formada por amigos em 1997, no estado de Virgínia (EUA), mostrou logo ao que veio. E, depois de agradecer ao público pela recepção, atacou seus maiores sucessos, incluindo hit "Amid the Noise and Haste", o último de seus seis álbuns.

Ao longo dos seus 20 anos de estrada, a banda Soja conquistou os fãs com a base melódica do bom e velho reggae, misturada com elementos sonoros de outros tipos de músicas caribenhas, que embalam composições que tratam de problemas sociais, políticos e ambientais. "True Love", "Not done Yet", "You and Me e Rest of My Life", "I Believe" geraram comoção e ganharam coro do público.

Apesar do Soja ser formado por sete músicos, há uma grande democracia no palco, em meio a presença constante de Hemphil nos vocais, que também eram partilhados com "Bobby Lee", de longe o dançarino mais animado e que, com voz potente, cantava trechos das músicas numa mistura de ska e rap.

Trevor Young surpreendeu interpretando canções com a voz bela e de longa extensão. Mas Hemphill sempre chegava mais perto do público, filmando as manifestações deste com o celular, sentando na beira do palco para tocar, executando longos solos, ou se jogando para a plateia durante a mistura de "samba" caribenho e batida de escola de samba, que foi muito aplaudida, mas não impressionou tanto, porque, afinal, temos nossos tambores.

O bis foi marcado pelo "Happy Birthday" cantado pelos colegas para o baterista Ryan Bert, num palco enfeitado com balões coloridos, que foram distribuídos ao público. Animadíssimo, Ryan Bert vestia uma camisa da Seleção Brasileira de futebol que exibia a numeração 30, correspondente à sua nova idade.

O Rappa

Já eram 2 horas deste domingo, 31, quando O Rappa chegou ao palco, numa abertura feita por Lauro Farias a bordo de um pickup acompanhado pela percussão que ajudou a incendiar o público, fazendo a abertura para a música "Fronteira", do último álbum, e "Nunca Tem Fim...", de 2013, cantado pelo vocalista Marcelo Falcão, acompanhado por Farias, Xandão e Marcelo Lobato.

O Rappa emocionou o público com seus sucessos (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

O público acompanhou em coro o repertório que foi desfilando ao longo do show com os hits "Pescador de Ilusões", "O Que Sobrou do Céu", "Mar de Gente", "Rodo Cotidiano", "Reza Vela" e a homenagem que a banda gravou para o cantor e compositor Luiz Gonzaga, "Súplica Cearense".

O ritmo de sempre, que não é definido pela banda, manteve a característica de incorporar elementos de rock, samba, rap, MPB e agora de reggae.

Criado em 1993, com 12 álbuns lançados e cinco milhões de cópias vendidas, O Rappa mantém o forte tom social de suas músicas e uma configuração de palco centrada no vocalista. O nome da banda vem do expressão popular "rapa", dada à abordagem violenta feita pela polícia quando intercepta camelôs nas ruas da cidade, com "P" dobrado para diferenciar.

Ao final do show, Soja e O Rappa se encontraram no palco, tocando a música que já partilharam em clipe e outras que vêm mostrando os pontos de ligação filosófica entre os dois grupos, que centram a denúncia em questões social e política nas suas composições e que, mesmo assim, conquistaram sucesso comercial.

