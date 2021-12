Show de Sandy e Luiza Possi em Salvador é remarcado

O show que as cantoras Sandy e Luiza Possi fariam no dia 26 de outubro, no Bahia Café Hall, foi remarcado para o dia 30 de novembro. Em nota divulgada pela organização do show, o motivos para a mudança foram "problemas de logística para realização do evento".

Os ingressos já adquiridos continuam válidos e quem desejar o reembolso, deve dirigir-se aos balcões Ticketmix, no período de 22 a 29 de outubro para efetuar a troca.

Os valores para o show continuam custando R$ 50 (pista), R$ 70 (área vip com cadeira) e R$ 90 (camarote) e sofrerão alterações apenas no dia 5 de Novembro, quando começam as vendas do novo lote.

