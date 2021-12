Show de Rosana e Byafra é adiado para novembro

O show de Rosana e Byafra, que seria realizado neste sábado, 6, foi adiado para novembro. A festa ocorreria na Área Verde do Othon, em Ondina. Os que já adquiriram o ingresso online, o valor será ressarcido de forma integral através da plataforma Sympla.

Os que compraram a entrada nos Balcões de Ingressos dos shoppings, precisarão se dirigir até o local. Já o público que deseja esperar a nova data, que será divulgada em breve, poderá trocar o ingresso sem acréscimo.

As novas compras só serão disponibilizadas quando a nova data do show for divulgada.

