Show de Ronei Jorge terá transmissão ao vivo pela internet

A banda Ronei Jorge e Os Ladrões de Bicicleta está de volta aos palcos de Salvador. E, com os ingressos já estão esgotados, a apresentação de retorno do grupo terá transmissão ao vivo pela internet. O Circuito Motiva, do canal multimídia LocoMotiva, vai exibir o show que acontece às 22h desta sexta, 5, no Commons Studio Bar, no Rio Vermelho.

O Circuito Motiva também fará uma apresentação no evento, nomeada Stand Motiva, a fim de promover a divulgação e circulação de produtos dos artistas parceiros. Quanto ao show do quarteto, será transmitido no link www.redemotiva.com.br/locomotiva (LocoMotiva Live).

