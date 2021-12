Show de Roberto Mendes celebra 10 anos do Música no Parque

Em comemoração ao aniversário de 10 anos, o projeto Música no Parque recebe no dia 21 de abril o cantor, compositor e violonista santoamarense Roberto Mendes, que mostra canções do novo show, "Quem vem lá sou eu". A apresentação gratuita acontece no Parque da Cidade (Itaigara), às 11h.

Desde a primeira edição, que contou com a Orquestra Sinfônica da Bahia, o Música no Parque já realizou 155 shows de atrações baianas e também de fora do estado, que contaram com um público estimado em 355 mil pessoas.

Entre os artistas que passaram pelo Anfiteatro Dorival Caymmi, no Parque da Cidade, estão Marienne de Castro, Riachão, Edson Cordeiro, Guilherme Arantes, Gerônimo, Chico César, Luiz Caldas e Magary Lord.

