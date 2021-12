Show de Paula Fernandes em Vitória da Conquista é cancelado

Foi cancelado o show de Paula Fernandes, que aconteceria nesta sexta-feira, 18, na Arena Miraflores, em Vitória da Conquista (a 509 quilômetros de Salvador). Em nota, a assessoria da cantora explicou que "questões operacionais" motivaram a decisão.

Os fãs que já haviam garantido a presença no evento devem dirigir-se ao local onde realizaram a compra dos ingressos, com eles em mãos, para a restituição do valor pago.

Ainda de acordo com a nota, Paula deve voltar à cidade em breve, com o show da turnê "Um Ser Amor". Uma nova data está sendo pensada para o primeiro trimestre de 2016.

adblock ativo