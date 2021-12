Show de Paco de Lucía no TCA é cancelado

O show do violonista espanhol Paco de Lucía, marcado para o dia 3 de novembro, no Teatro Castro Alves, pela Série TCA, foi cancelado. A razão, segundo comunicado do Complexo Teatro Castro Alves, em conjunto com a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), é o contingenciamento no orçamento do estado.

O TCA informa aos assinantes da Série TCA que os ingressos já adquiridos para o concerto poderão ter seus valores restituídos no próprio setor de assinaturas do teatro, em data a ser divulgada.

adblock ativo