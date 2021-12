Show de MC Biel e Léo Santana é cancelado em Salvador

O show dos cantores MC Biel e Léo Santana foi cancelado nesta sexta-feira, 8, devido à incompatibilidade de horário dos artistas. Segundo a assessoria do cantor baiano, a apresentação aconteceria neste domingo, 10, no Barra Hall, em Salvador.

Ainda conforme a assessoria de Léo Santana, o público poderá realizar a troca dos ingressos adquiridos a partir do dia 14 de julho no mesmo local onde feito a compra. O evento teria a participação do grupo Fit Dance.

Assessoria de Léo Santana divulgou comunicado sobre cancelamento do show (Foto: Divulgação)

