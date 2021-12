Show de Maria Rita será transmitido ao vivo na Internet

O show da cantora Maria Rita, que ocorre no sábado, 24, às 22h, no Citibank Hall, em São Paulo, será transmitido ao vivo através da fanpage da operadora Sky no Facebook, a Sky Live.

O evento marca a atual turnê da cantora, baseada em seu sexto álbum, "Coração a Batucar", lançado em março deste ano. No repertório, além das principais músicas de sua carreira, canções como "Meu Samba Sim Senhor", "Saco Cheio", "Fogo no Paiol", "Vai Meu Samba", "Bola Pra Frente" e "Nunca Se Diz Nunca".

adblock ativo