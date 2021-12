Show de Luis Melodia já tem ingressos à venda

Os fãs já podem comprar os ingressos para o show do cantor e compositor carioca Luiz Melodia, que se apresenta sábado, 17, e domingo, 18, às 20h, no Teatro Castro Alves. Os bilhetes custam R$ 20 e podem ser comprados na bilheteria do Teatro Castro Alves e nos SACs dos Shoppings Barra e Iguatemi. A cantora baiana Karol Guaitolini faz o show de abertura.

Luiz Melodia se apresenta em Salvador acompanhado do músico Renato Piau. No show, ele resgata os seus maiores sucessos como Magrelinha, Pérola Negra, Codinome Beija-Flor e Estácio Holly Estácio, dentre outras composições que marcaram a sua trajetória.

