Show de Los Hermanos ganha terceiro lote de ingressos

Já está disponível o terceiro lote de ingressos para curtir o show dos Los Hermanos em Salvador, que acontece no dia 12 de outubro, no Wet´n Wild, a partir das 19h30. Os novos valores são: R$ 100 (pista - meia), R$ 200 (pista - inteira), R$ 100 (ingressos pista promocional, levando um brinquedo ou 1 kg de alimento para doação no dia do show), R$ 150 (camarote) e R$ 170 (lounge).

O show faz parte de uma turnê que marca o reencontro do grupo carioca três anos depois da última apresentação da banda. Antes de Salvador, a banda passará por Belém, Recife, Fortaleza e Brasília.

A Los Hermanos é dona de sucessos como "Primavera", "Quem Sabe", "A Flor", "Sentimental", "Cara Estranho", "Último Romance" e "Condicional".

