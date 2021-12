Show de Lorena Improta é cancelado devido a condições meteorológicas

O show "O Fantástico Mundo da Lore" que seria realizado neste domingo, 21, junto com o desfile Shopping da Bahia Kids, foi cancelado. Segundo a assessoria de Lorena Improta, a decisão foi tomada em virtude das condições meteorológicas, já que desde a noite de sábado, 20, Salvador recebe fortes chuvas e ventos, o que compromete a segurança do público presente.

Uma nova data já foi estabelecida. O evento será realizado no próximo sábado, 27, às 16h. As pessoas que já possuíam o ingresso e não desejam participar do show por conta do adiamento pode procurar a administração do Shopping da Bahia a partir desta terça-feira.

adblock ativo