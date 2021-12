Show de Lady Gaga em Dubai será censurado

Um show da Lady Gaga marcado para Dubai em setembro vai ser censurado em respeito a tradições culturais, noticiou o jornal dos Emirados Árabes Unidos (EAU) Gulf News.

Lady Gaga, conhecida por suas chocantes performances e roupas provocativas, cancelou uma apresentação na Indonésia em 2012 por preocupações com a segurança devido à objeção de grupos islâmicos ao estilo da cantora.

"Vai haver algumas edições para Dubai. Não é possível que seja um show completo, porque isso não seria permitido. Então é um show especial para Dubai e sua cultura", disse Marco Rios, chairman e presidente-executivo da AMI Live, uma das três empresas envolvidas na organização do show de Gaga em Dubai, de acordo com o Gulf News.

Um representante de Lady Gaga não pôde ser contactado de imediato pela Reuters para comentar.

Os EAU, cuja população é composta sobretudo por estrangeiros, com frequência têm de lidar com a controvérsia em torno de apresentações de astros pop internacionais no Estado islâmico.

Em 2012, muitos cidadãos se sentiram ultrajados com um show da cantora Madonna realizado em Abu Dhabi, um dos sete emirados dos EAU, que incluiu danças eróticas e rezas em hebraico.

O show de Lady Gaga em Dubai está marcado para 10 de setembro e é parte da turnê artRAVE: The ARTPOP Ball.

