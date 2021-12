Show de Juliana Ribeiro integra música, teatro e poesia

Um espetáculo em que música, poesia e teatro caminham juntos e se integram. Assim a cantora baiana Juliana Ribeiro concebeu seu novo show, Preta Brasileira, que estreia nesta sexta-feira, no Solar Boa Vista, com mais duas datas previstas para a temporada do verão 2015.

Dirigido pela própria cantora, Preta Brasileira tem intervenções cênicas, além de momentos poéticos - cortesia de Vinicius de Moraes, Paulo Leminski e Cecília Meirelles.

E tudo começa com Juliana descendo do alto. "Sim, é verdade, vou começar o show do teto do teatro. Mas o resto é segredo, senão perde a graça", despista, por telefone.

"Eu já tinha feito isso, de trazer outras linguagens ao meu show, em Amarelo (2011). Agrega à música, traz novidade, gosto muito", diz.

No show, Juliana contracena com o ator Pedro Rosa de Moraes, dando vida aos personagens das canções: "Em vez de fazer simplesmente um dueto ou um diálogo, resolvi viver os personagens com Pedro, os dois caracterizados para que fique palpável, mais lúdico, engraçado e divertido".

"Já a poesia, eu trouxe porque sou muito fã e também porque falam coisas que eu gostaria de dizer", conta.

Porém, ela garante que, mesmo dialogando com essas outras linguagens, elas não soam deslocadas. "É tudo embebido na música, entende? Não existe o momento da poesia ou o momento do teatro. É tudo integrado, as linguagens são imersas umas nas outras. Elas brotam da canção", diz.

"E as músicas falam da mesma temática daqueles poemas. Assim tudo fica mais fluido", acrescenta Juliana.

Mulher e contemporânea

Para Juliana, na verdade, a própria Preta Brasileira do título é uma personagem. "Preta Brasileira é um show e é um personagem todo novo: no cabelo, na estética, na canção. Tudo é por conta dele, do personagem", define.

"Ela é a mulher contemporânea que se manifesta sobre questões polêmicas: de gênero, machismo, racismo, preconceito velado. Mas sempre com muita leveza e irreverência, não tem esse peso", diz.

"Eu, Juliana, sou bem mais séria. A Preta Brasileira leva para um outro lado, mas sem deixar de falar", afirma. No verão, Preta terá mais duas apresentações, em janeiro (16) e fevereiro (20), com meia entrada para quem levar um quilo de alimento.

