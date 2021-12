Show de Iza promete agitar capital baiana em setembro

Grande fenômeno da música, a cantora Iza fará um show de apresentação da sua nova turnê no dia 29 de setembro, em Salvador. O evento será realizado no Ágata Prime, nova casa de festas localizado na orla da Ribeira. O show terá início às 22h e, além da cantora, os Dj's Telefunksoul, Naylson e Yve Góes também farão parte da festa.

Entitulado 'Dona de Mim', o show promete agitar a capital baiana com um repertório repleto de músicas de sucesso como 'Te pegar', 'Ginga', 'Esse brilho é Meu' e o famosohit 'Pesadão', em parceria com o cantor Marcelo Falcão. Além de músicas autorais, a artista trará no seu repertório cover de músicas internacionais.

Os ingressos estão disponíveis no local da festa, bilheterias Pida e Ticketmix.

