Show de Ivete Sangalo encerra Festival da Cidade na Barra

Sem chuva e com o público reclamando de atraso, a cantora Ivete Sangalo fez a multidão pular no início da noite deste domingo, 31, na Barra, em Salvador. A apresentação, com trio elétrico, foi do Clube Espanhol, em Ondina, até o Farol da Barra, e fechou as comemorações dos 470 anos da cidade de Salvador.

Antes, Filhos de Gandhy, Cortejo Afro e Malê Debalê desfilaram pela Av. Oceânica. O estudante César Barbosa, 23, que veio de Pernambuco só para ver Ivete, acredita que a cantora e Salvador fazem uma combinação harmônica de emoção e sorriso.

“É a minha segunda vez em Salvador. É muito bom estar aqui durante o aniversário da cidade”, disse ele.

Amor

Durante a apresentação, a cantora, estrela da música nacional nascida em Juazeiro, fez questão de declarar amor a Salvador.

Coordenador de dança do grupo Malê Debalê, Agnaldo Fonseca destaca que a participação de blocos afros em momentos como o aniversário de Salvador é uma oportunidade de colocar em destaque a contribuição africana para a formação da capital.

Ao mesmo tempo, ele destaca que a participação é um ato político e de resistência. “É uma questão também de territorialidade e inclusão”, opinou Fonseca.

O presidente dos Filhos de Gandhy, Gilsonei de Oliveira, destacou que há 70 anos o afoxé contribui para levar mensagem de paz e respeito às ruas da capital baiana.

A festa ainda foi oportunidade para os comerciantes lucrarem. “A gente se diverte e vende”, riu o comerciante Lucas Souza, 21.

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

