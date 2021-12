Show de Ivete e Criolo é cancelado em Salvador

O show da turnê de Ivete Sangalo e Criolo em homenagem a Tim Maia, marcado para este domingo, 24, em Salvador, foi cancelado. A decisão veio após um pedido da prefeitura da cidade, por conta do risco à segurança dos imóveis na região do Comércio.

O show seria realizado na Praça Visconde de Cairu, região próxima onde desabou uma encosta nesta quarta-feira, 20, que resultou na morte de uma moradora da Ladeira da Montanha.

Em nota, a produção do evento divulgou que "a decisão foi tomada por questões de segurança e em respeito às vítimas dos deslizamentos provocados pelas chuvas na cidade nos últimos dias".

Turnê

O show integra o projeto "Nivea Viva Tim Maia", que faz uma homenagem ao trabalho do artista morto em 1998. Sob direção musical de Daniel Ganjaman e direção geral de Monique Gardenberg, o show reune 28 composições, entre sucessos que marcaram a carreira do artista, como "Gostava Tanto de Você", "Você" e "Me Dê Motivo".

Salvador seria a terceira cidade onde passaria a turnê que começou por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e passou por Recife (26/04). Os próximos shows serão em Fortaleza (31/05), Brasília (14/06), Rio de Janeiro (21/06) e São Paulo (28/06).

