Show de Humberto Gessinger ganha 2º lote de ingressos

O show do cantor e compositor Humberto Gessinger, que acontece no dia 29 de agosto, no Barra Hall, em Salvador, ganhou o segundo lote de ingressos. Os novos valores são R$ 80 (pista) e R$ 110 (camarote).

Gessinger estará na capital baiana fazendo show de lançamento no seu 7º DVD e 21º CD, intitulado "inSULar ao vivo" (Coqueiro Verde Records). No show, ele ainda dividirá o palco com a banda Massa Sonora, que fará a abertura da noite. No repertório, canções do álbum "Massa Sonora", além de sucessos da carreira.

