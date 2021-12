Show de Gil e Gal gravado em Londres em 1971 virará CD duplo

Em 26 de novembro de 1971, os artistas baianos Gilberto Gil e Gal Costa se apresentaram no Student Centre da City University London, em Londres, na Inglaterra, enquanto o cantor e Caetano estavam exilados. 43 anos depois, o show tem previsão de ser lançado em setembro deste ano em CD duplo, intitulado "Live In London '71". Além do disco, também está prevista uma edição em vinil do trabalho.

Na primeira parte do álbum, os dois estão juntos, com a maior parte do repertório de músicas do disco "Fa-Tal - Gal a Todo Vapor", que a cantora estreou um mês antes do show na capital inglesa, no Rio de Janeiro.

De acordo com o portal do jornal "Estadão", de São Paulo, os arranjos eletrificados desse álbum de Gal tornam-se acústicos pelos violões dela e de Gil. Na sequência, o cantor deixa nítidas influências do blues em músicas pré-exílio (Procissão e Aquele Abraço) - Gil e Caetano Veloso foram exilados na Inglaterra em 1969, época de ditadura militar no Brasil - e toca canções como "Expresso 2222", "Oriente" e "Brand New Dream".

Gil acredita que "Live In London'71" mostra um período marcado por influências do rock e do pop internacional. "Tudo era possível. Improvisávamos, brincávamos, escorregávamos. Era natural e permitido, não havia compromisso com nada. Havia a desnecessariedade de uma formatação rigorosa, de um modo industrial". Já Gal Costa afirma que o trabalho documenta a intensidade das visitas aos amigos exilados na época. "É o registro de um momento histórico e também do meu encontro com Gil".

A fita com o show de Gilberto Gil e Gal Costa em Londres ficou por mais de 20 anos em um acervo na capital inglesa, até ser descoberta em 1998 pelo produtor Marcelo Fróes. Este foi para lá porque preparava a caixa "Ensaio Geral", sobre o período inicial da carreira de Gil, e queria encontrar a fita do segundo álbum que o cantor preparava durante o exílio, mas que ficou inacabado com a chance de voltar ao Brasil junto com Caetano e suas famílias. Marcelo não achou as gravações que queria, mas, além do show dos baianos, trouxe a trilha sonora do filme "Copacabana Mon Amour", gravada em abril de 1970 - até então sem ser lançada comercialmente.

