Show de Gal Costa em Salvador terá tradução para Libras

A cantora Gal Costa apresenta o show A Pele do Futuro no dia 1º de fevereiro, às 21h, no Teatro Castro Alves. Além de canções inéditas de diferentes compositores, o projeto traz como novidade a tradução simultânea feita por uma intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Este é o primeiro show da cantora traduzido para Libras, com o objetivo de ampliar a acessibilidade do público por meio da música.

O show A Pele do Futuro – que também é o título do 40º álbum da cantora – traz um repertório que reúne canções inéditas de compositores das mais variadas gerações e novas versões para sucessos dos seus 53 anos de carreira, como “Festa do Interior” (Moraes Moreira e Abel Silva) e “Sua Estupidez” (Roberto Carlos), entre outras.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

