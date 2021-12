Show de Gal Costa em Salvador muda de local

O show que Gal Costa fará em Salvador, no dia 26 de outubro, não será mais no Barra Hall. Segundo nota divulgada pelo produção do evento, "por questões técnicas" o novo local será a Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA).

Os clientes que já adquiram os ingressos deverão se dirigir aos pontos de venda da rede Ticketmix portando os ingressos para terem o dinheiro devolvido. Aqueles que pagaram em espécie serão ressarcidos no ato da devolução. Para os que fizeram a compra através do cartão de crédito ou débito será solicitado o estorno da compra junto ao cartão.

Os preços para show no TCA variam de R$70 (filas X-Z11) a R$250 (filas A-P). As novas vendas para terão início nesta quarta-feira, 17, e acontecem na bilheteria do TCA e nos SACs dos shoppings Barra e Iguatemi.

Recanto - Baseado no álbum homônimo produzido com canções escritas por Caetano Veloso, o show "Recanto" mistura rock, programações eletrônicas e dub-step à MPB.

Além das canções novas, "Madre Deus" e "Mansidão", destacam-se no repertório alguns clássicos como "Da Maior Importância", "Divino maravilhoso", "Folhetim", "Barato Total", "Dom de Iludir", "Baby", "Vapor Barato", "Força estranha" e "Meu bem, Meu Mal".

