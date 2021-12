Show de Gal Costa em Salvador é adiado por causa da greve geral

Por causa da greve geral anunciada para esta sexta-feira, 28, o show da contora Gal Costa, que seria realizado no mesmo dia na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, foi adiado. Segundo a assessoria de comunicação do TCA, uma nova data da apresentação ainda será definida.

A logística sobre a troca de ingressos ou devolução do valor do mesmo também serão divulgadas em breve, segundo o TCA. O evento estava previsto para começar às 19h.

O show Estratosférica leva o nome do último disco de Gal Costa, que inclui em seu setlist, além de músicas do próprio álbum, sucessos de sua carreira.

Greve geral

Centrais sindicais estão anunciando uma greve geral em todo país nesta sexta, contra as reformas propostas pelo governo de Michel Temer (PMDB).

Em Salvador, algumas categorias já confirmaram a participação no movimento, como os rodoviários e os bancários, que vão parar por 24 horas.

