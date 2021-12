Show de Gaby Amarantos é antecipado em Salvador

Por questõs profissionais, a cantora paraense Gaby Amarantos foi obrigada a antecipar a apresentação do show em Salvador mudando a data do dia 16 para o dia 15 de setembro, um sábado, às 18h, na Concha Acústica do TCA. As pessoas que já adquiriram os ingressos, à venda nos SACs dos shoppings Barra e Iguatemi e na bilheteria do TCA , podem trocá-los para o novo dia do espetáculo, ou, caso não seja possível, a produção fará o ressarcimento do valor.

Cantora do sucesso "Ex My Love", tema de abertura da novela "Cheias de Charme", da Rede Globo, Gaby Amarantos ficou conhecida como Beyoncé do Pará. Ela vai apresentar as músicas que fazem parte do seu primeiro CD, "Treme". O show contará com a participação de Felipe Cordeiro, um dos músicos da nova geração do Pará.

