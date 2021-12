Show de Fatboy Slim será transmitido na rede UCI

Os fãs da música eletrônica vão poder acompanhar o show de Fatboy Slim da última edição "The Big Beach Bootique", que aconteceu em Brighton (Inglaterra), terra natal do DJ em junho. A rede UCI Orient Iguatemi e Paralela vão transmitir o evento à meia-noite do dia 1º de setembro. Os ingressos já estão à venda e custarm R$ 30 (inteira).

Nessa apresentação, FatBoy Slim, dono de seis estatuetas do MTV Music Vídeo Awards, toca vários dos seus grandes hits como "Rockafella Skank", "Praise You" e "Right Here, Right Now".

adblock ativo