Show de encerramento da Banda Catedral será em Salvador

O último show "Música Inteligente Ao Vivo" da turnê de despedida da Banda Catedral acontecerá no Barra Hall, em Salvador, no dia 10 de dezembro.

O evento, será a oportunidade do público soteropolitano aproveitar os últimos momentos do grupo musical que fez sucesso tanto no meio gospel, quanto na música secular.

Como se trata do último show, a banda promete um repertório especial. Além de cinco canções inéditas, também estarão presentes sucessos como "Eu Amo Mais Você", "Tchau", "O Nosso Amo" e "Quem Disse que o Amor Pode Acabar?"

O espetáculo está marcado para começar às 21h, e os ingressos custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

