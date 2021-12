Show de Cristiano Araújo une tradição sertaneja à tecnologia

O jovem cantor e compositor Cristiano Araújo segue em turnê do novo CD e DVD ao vivo, "Cristiano Araújo In The Cities".

Entre os mais consagrados sucessos do sertanejo universitário, o artista faz show na noite desta sexta-feira, no palco principal do Festival de Verão.

Lançado pela Som Livre, o terceiro DVD do artista, "In The Cities", foi gravado na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. O registro teve direção geral da Hit Music e produção musical de Dudu Borges.

Além da atual música de trabalho, "É Com Ela Que Eu Estou", há outros sucessos românticos e dançantes como "Maus Bocados", "Cê Que Sabe" e "Caso Indefinido". Entre as inéditas, "Blackout", "Hoje Eu Tô Terrível" e "Perdeu o Cara Errado". Ele ainda contou com a participação especial do jovem artista belga Ian Thomas na canção "Sabe Me Perdoar".

Carreira



Nascido em Goiás, lugar famoso por ser o berço de famosas duplas sertanejas, Cristiano carrega não somente a responsabilidade de ter nascido na região, como teve a influência da música desde criança.



"Venho de uma família de músicos, meus avôs cantam, meu pai canta e isso foi minha maior influência e inspiração. Não tinha como fugir das minhas raízes sertanejas", afirma Cristiano, que ganhou o primeiro violão aos 6 anos e aos 9 já fazia apresentações em festivais e festas em Goiânia.



Grandes nomes da música sertaneja também influenciaram o artista, como Leandro e Leonardo, Bruno e Marrone, Chitãozinho e Xororó e Zezé de Camargo & Luciano.

Comumente, o sertanejo é cantado por duplas, mas atualmente muitos cantores têm se destacado em carreira solo e Cristiano é um deles. Após ter formado três duplas, o cantor chegou à conclusão de que sozinho seria mais fácil trabalhar, apesar do receio, como explica: "Eu tive muito medo no início, confesso. Tinha medo de não dar conta, mas graças a Deus me adaptei e consegui realizar meu grande sonho, o reconhecimento do meu trabalho".

Patrimônio

A música sertaneja é um verdadeiro patrimônio nacional e Cristiano sabe do quanto o estilo musical é tradicional no País. Mas, ele mostra no DVD que teve a coragem de modernizá-lo através do uso de tecnologias, sem descaracterizar o clássico romantismo.



"O bom sertanejo raiz é minha essência. Procuro estar antenado com que está acontecendo no mercado musical e no mundo, mas sempre tomo cuidado em relação às características do sertanejo", conta.

"Cristiano Araújo In The Cities" traz o que há de mais moderno e tecnológico para o palco. O DVD proporciona um verdadeiro espetáculo audiovisual, com cenário interativo formado por telas LED que a cada canção apresenta uma ambientação diferente.



"No "In The Cities" foi usada uma estrutura de mais de 40 toneladas de equipamentos, isso nunca tinha sido feito aqui no Brasil, inovamos bastante. O cenário interativo que mudava de acordo com cada música, robôs de tamanho gigante, até nevar... nevou!", conta o artista, aos risos.

"Considero que esse projeto será um novo divisor de águas na minha carreira, estou sentindo isso. Gravamos um projeto lindo e com um repertório muito bem pensado, estou muito feliz com o resultado. E, após lançar as primeiras músicas, deu para sentir toda a receptividade dos fãs", revela.

Festa



Para o show em Salvador, no Festival de Verão, o cantor preparou um grande espetáculo, com convidado surpresa. E no mesmo clima de alegria, Cristiano também vai festejar o seu aniversário na madrugada do dia 24. "Minha expectativa é de fazer um show inesquecível para esse público maravilhoso da Bahia. Vai ser um dia muito especial, além de ser minha estreia no Festival, vou comemorar meu aniversário no palco".

Unindo o novo e o tradicional, o sertanejo universitário tem despontado no país inteiro, conquistando o público com diversos artistas, como ele faz questão de enfatizar: "O sertanejo está na sua melhor fase e vem ganhando seu espaço cada vez mais. A gente consegue abranger vários estilos. Hoje, acredito que o sertanejo contribui muito para a música popular brasileira".

