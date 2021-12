Show de Anelis Assumpção é destaque no Futurama

De unhas pretas, peito desnudo e olhar de quem foi pega em flagra. Foi assim que a cantora Anelis Assumpção, 32, se apresentou ao País inteiro na capa do CD (também disponível em vinil) Sou Suspeita Estou Sujeita Não Sou Santa. Neste sábado, a partir das 20 horas, o público baiano confere o primeiro show da cantora em Salvador, na Praça das Artes, no Pelourinho, com entrada franca.

A apresentação faz parte da programação do festival Futurama - Música e Intervenção Ambiental, que chega à sua segunda edição com a proposta de ocupar com cultura os espaços do Centro Histórico de Salvador. No show de hoje, entram canções do disco Sou Suspeita e outras de autoria de Jorge Mautner, Jards Macalé e de Itamar Assumpção.

Antes do show de Anelis, o cantor Luiz Natureza apresenta seu bem-humorado repertório que mistura ska, rock e seresta. No Sankofa, às 23 horas, rola o Baile Esquema Novo, com as pickups comandadas pelos DJs El Cabong e Camilo Fróes. A entrada custa R$ 10.

Carreira - Anelis conta que começou a cantar aos 17 anos, mas que sofreu bastante para aceitar que sua carreira seria a música. "Nunca achei que teria meu próprio disco, estudava para fazer vestibular para artes plásticas na Usp. Tive mesmo que fazer as pazes com a música", diz.

Sobre a relação com Itamar, Anelis afirma que, no início, foi difícil trabalhar com o pai. "É um caminho de pedra. Você encontra outro pai, é ele em seu lugar de trabalho. Meu pai não me poupava das críticas, das broncas, era o lado difícil da coisa. Talvez minha forma de negar isso tenha sido sair de casa, me afastar fisicamente para continuar trabalhando junto com ele. A verdade é que tenho muita paixão por ele", assume.

Casada há sete anos com o cantor Curumin, outro nome que vem despontando nas paradas (especialmente depois do álbum Arrocha), Anelis conta que os dois têm jeitos diferentes de pensar música, mas lidam bem com isto. "Quando a gente conseguiu entender a música um do outro, tudo ficou melhor. Antes era complicado, porque cada um achava que seu modo era o certo, mas depois nos entendemos. Nossa casa é bastante musical, Curumin tem o estúdio, e dá aulas de bateria aqui", afirma ela.

Para Anelis, foi uma longa estrada até encontrar seu próprio tom. "Não é a mulher do Curumin nem a filha de Itamar que está cantando, é Anelis", conclui, certeira.

