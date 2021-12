Show de Adelmário Coelho tem ingressos promocionais

Apenas nesta terça-feira, 07,os ingressos para a Festa do Coelho, show em homenagem ao aniversário de Adelmário Coelho, terão preços diferenciados. As entradas serão vendidas na fan page do evento, site e fan page de Adelmario Coelho, e no site da Vero Mundo Turismo. O valor promocional é de R$ 30. O evento, que acontece sexta-feira, 24 de agosto, às 21h, no Armazém Villa, terá o show de abertura por conta da dupla sertaneja Cacau & Caetano.



Adelmário Coelho prepara um show especial para a ocasião, na qual o público poderá curtir o autêntico forró pé de serra e manifestações da cultura nordestina. Para a comemoração ser completa, Adelmario receberá seus amigos da música como convidados especiais - e ainda mantidos em sigilo. “Fico imensamente feliz e gratificado, porque essa festa celebra o meu aniversário, também meus 18 anos de carreira, e a oportunidade de estar entre amigos, pessoas que gostam de mim e admiram o meu trabalho. Essa festa é uma forma de agradecer a minha família, meus amigos, ao Grupo Coelho (minha equipe) e principalmente aos meus fãs”, revelou Adelmario.

