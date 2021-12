Show das bandas Cascadura e Maglore é adiado

O show que reuniria as bandas Cascadura e Maglore neste domingo, 17, no Burburinho Music Bar (Pituba), foi adiado para o dia 1º de março, no recém-inaugurado Commons Studio Bar, no Rio Vermelho.

De acordo com a produção do evento, que faz parte do projeto Intercenas Musicais, o motivo da mudança foi a suspensão temporária do alvará de funcionamento da casa de show pela Superintendência de Controle e Uso do Solo (Sucom). O novo horário das apresentações e o valor dos ingressos ainda não foram divulgados.

