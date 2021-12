Show da cantora Pitty em SP movimenta as redes sociais

A apresentação da cantora Pitty foi o assunto mais comentado das redes sociais na noite de sábado, 4. O show da baiana no Audio Club, em São Paulo, foi transmitido ao vivo pela "Multishow", na TV e na web, e os fãs não perderam a oportunidade de demonstrar a felicidade.

Durante o show, que celebrou o aniversário de 1 ano do lançamento do álbum "SETEVIDAS", Pitty embalou sucessos como "Serpente", "Admirável Chip Novo", "Me Adora" e "Semana Que Vem".

Os fãs da moça, contentes com a transmissão e com o show, movimentaram o Twitter com a hashtag #PittyNoMultishow, que se tornou o assunto mais comentado da noite no Brasil e um dos mais comentados no mundo na rede social.

Hoje a senhora está pra matar né? @pittyleone #PittyNoMultishow — lenawn (@maspoxapitty) 5 julho 2015

MINHA GENTE EU TÔ TODA ARREPIADA #PittyNoMultishow — gypsy (@cissaleone) 5 julho 2015

VC JÁ ME EQUALIZOU AMOR #PittyNoMultishow — JadEE (@HALSEYHAY) 5 julho 2015

VOCÊ ESTÁ SAINDO DA MINHA VIDAAA E PARECE QUE VAI DEMORAR #PittyNoMultishow — lern jergi (@Vii_Lacerda) 5 julho 2015

EU ESTAVA AQUI O TEMPO TODO SÓ VOCÊ NÃO VIU #PittyNoMultishow — Fc Pitty na Bahia (@FcPittynaBahia) 5 julho 2015

Foda q ela meteu um Tim maia ali 👏👏👏👏 #PittyNoMultishow — Samara (@Samy5H) 5 julho 2015

Vem que tá bonito #PittynoMultishow pic.twitter.com/d28WAN4fzW — Fã Clube Team Pitty (@TeamPitty) 5 julho 2015

adblock ativo