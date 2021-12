Show da banda de ex-New Hit é cancelado após pichação

A participação da banda Pagodão, liderada pelo ex-cantor da New Hit, Dudu Martins, na gravação do CD ao vivo da banda Guetto é Guetto foi cancelada após a fachada da casa de shows The Hall, na Pituba, amanhecer nesta quinta-feira, 2, pichada com a palavra 'estuprador' e o nome do cantor.

Dudu e outros integrantes do extinto grupo de pagode respondem a processo na Justiça por estupro contra duas adolescentes de 16 anos na cidade de Ruy Barbosa, a 321 km de Salvador, em 2012.

Segundo a assessoria de imprensa do evento, o cancelamento tem o objetivo de evitar manifestações, o que poderia prejudicar a gravação do CD da banda anfitriã. "Não estamos tomando posição sobre o processo que envolve o integrante da banda, mas queremos um evento alegre e tranquilo. A pichação nos pegou de surpresa", informou.

Ainda de acordo com a assessoria, não existe a possibilidade de ocorrer outro show com a banda Pagodão até o julgamento do "Caso New Hit". "Para evitar transtornos, não pretendemos fazer apresentações com o grupo até a decisão da Justiça."

Toda a programação do show foi mantida.

adblock ativo