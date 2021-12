Show da banda Cascadura é adiado por medo de nova greve

O show da banda Cascadura, que ocorreria neste domingo, 20, às 11h, no Parque da Cidade, pelo projeto "Música no Parque", foi adiado em virtude do clima de instabilidade em Salvador, gerado pela possível retomada da paralisação da Polícia Militar da Bahia.

Ainda não há informações sobre a remarcação do show, mas a próxima edição do projeto acontece no dia 4 de maio, domingo, com show da cantora Tulipa Ruiz.

