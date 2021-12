Show com Pablo terá 8 horas de música

Pablo, "a voz romântica do arrocha", vai embalar Salvador neste sábado, 23, às 21 horas, no Wet'n Wild, em Salvador. Além do cantor, a banda Torres da Lapa, Sinho Ferrary e a dupla Frank e Alex também se apresentarão no show "Uma Noite Inesquecível". A entrada inteira custa R$ 75 (pista), e R$ 150 (camarote).

No repertório de Pablo, hits como "Porque Homem Não Chora", "Bilu Bilu" e "Vingança do Amor".

