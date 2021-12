Show com Magary faz tributo ao coreógrafo Augusto Omolú

O bailarino, ator, coreógrafo e professor Augusto Omolú, morto em 2 de junho do ano passado, será homenageado com o tributo Orô de Omolú, realizado nesta quarta-feira, 19, na Praça Pedro Arcanjo, Pelourinho, às 18h30.

O show irá reunir atrações como Magary Lord, Portela Açúcar, Aloísio Menezes, Cortejo Afro, Dody Só, Luis Pepeu, Viola de Doze e A Grande Família, além de apresentações de dança, teatro e audiovisual.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e poderão ser adquiridos antecipadamente na Casa XIV (Casa de apoio ao Theatro XVIII) ou na bilheteria da Praça Pedro Arcanjo no instante do evento.

Orô de Omolú

O evento vai reunir os amigos e admiradores do artista baiano e tem como objetivo preservar e divulgar o legado cultural e educativo de Augusto Omulú.



Promovido pelo Ilê Augusto Omolú (IAÔ), instituição criada pelo bailarino em 2001 para realizar ações educacionais e artísticas na região da Baixa de Quintas e das Sete Portas, Orô de Omolú tem a Produção do Theatro XVIII e o apoio do Centro de Culturas Populares e Identitárias da Secretaria Estadual da Cultura.

Mais informações podem ser obtidas no Ilê Augusto Omolú pelo tel (71) 3381-1222 ou pelo e-mailinstituicao@yahoo.com.br.

