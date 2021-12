Show com atrações especiais comemora tombamento do TCA

No dia 15 de dezembro, a partir das 18h30, a Conha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, estará recebendo atrações especiais para um show comemorativo que celebra o tombamento definitivo do teatro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Intitulado Domingão na Concha do TCA, o encontro reunirá nomes como Lenine, Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz, BaianaSystem, Margareth Menezes, Marcela Bellas, Nelson Rufino, Luiz Caldas, entre outros, também marcará o início das obras do NOVO TCA, projeto que prevê a requalificação e ampliação do complexo cultural.

Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5 e serão vendidos a partir do dia 12 (quinta-feira). Será obrigatório informar o número do CPF no ato da compra e há um limite de dois ingressos por pessoa.

O TCA foi tombado por decisão unânime em reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural realizada na manhã do último dia 27 de novembro na sede do IPHAN, em Brasília.

