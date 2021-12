Show celebra 60 anos da Bossa Nova nesta terça-feira

O teatro Sesi Rio Vermelho recebe nesta terça-feira, 4, às 20h, a terceira edição do projeto "A Bossa é Nossa", estrelado pelos músicos Rudnei Monteiro e Rita Tavarez.

O show que faz uma homenagem a Bossa Nova, que esse ano completa 60 anos de surgimento, contará com as participações de Carla Visi, Carlinhos Cor das Águas e Gabriel Sampaio que interpretarão grandes clássicos do gênero.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

