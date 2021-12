Show Arena recebe 14 Bis, Flávio Venturini e Sá & Guarabyra

Era noite e fazia frio em São Paulo. Guarabyra estava na rua e tentava ir para casa, apesar do ar gelado de quase zero grau e das luzes apagadas. Até o bar estava fechado. Ele decidiu então passar na casa do parceiro, Flávio Venturini, no caminho, para dar uma pausa e se aquecer um pouco. Na parada, Flávio mostrou uma melodia ainda sem letra. Decidiram ali mesmo criar a canção. E assim nasceu Espanhola, um dos maiores sucessos da carreira dos dois artistas.

Depois de trilhar uma história de mais de 40 anos, os amigos se reúnem amanhã para o Encontro Marcado. Flávio Venturini, a dupla Sá & Guarabyra e o 14 Bis, grupo formado por Cláudio Venturini, Vermelho, Sérgio Magrão e Hely Rodrigues, se apresentam juntos tocando e trocando seus maiores sucessos na Arena Fonte Nova.

“O show é um projeto que a gente começou há alguns anos fazendo esporadicamente. Ano passado, nos reunimos e decidimos fazer dele uma turnê. É um show que tem tudo a ver com a carreira da gente. Quando eu saí de Belo Horizonte, nos anos 70, fui tocar com Sá e Guarabyra, indicado por Milton Nascimento. Lá, eu conheci também o pessoal de O Terço, onde já estava Sérgio Magrão, e depois disso formamos o 14 Bis. Mas continuamos todos parceiros, sempre tocando e gravando juntos”, conta Flávio.

Mesmo depois de longas datas, nenhum dos músicos considera o encontro saudosista. “É claro que a gente marcou um tempo e muitas vidas. Mas, se você não deixa sua marca, se você não tem passado, não vai ter futuro. Sem contar que vamos mostrar outras histórias, outras maneiras de tocar. Vamos juntar as três características diferentes de cada um de nós”, destaca Sá.

O Encontro, que já rodou boa parte do Brasil com cerca de 40 shows, rendeu um CD e um DVD, lançado recentemente. O repertório, que soma 23 sucessos, resgata todas as parcerias, como Espanhola e Criaturas da Noite, composta por Flávio e Sá.

“Quando montamos o show com todas as histórias, vimos que tinha um repertório forte. São músicas muito conhecidas: Planeta Sonho, Caçador de Mim, Céu de Santo Amaro, Mesmo de Brincadeira. E rola piada, histórias engraçadas do tempo que moramos juntos em São Paulo”, revela Sérgio Magrão.

As memórias desfiadas ao longo da apresentação remetem às formações das bandas, às composições feitas em conjunto e ao período em que viveram na capital paulista. “São várias histórias que o Sá conta. Ele é um bom contador de histórias. Com aquele jeito engraçado que só ele tem”, completa o baixista.

Escola de Música

A cena musical dos anos 70 marcou o início das produções de cada um dos integrantes. A efervescência de novas vertentes, somadas ao resgate das raízes brasileiras, deu início a movimentos importantes da música nacional.

“O Clube da Esquina foi um momento fundamental da música brasileira. Assim como outros movimentos como Tropicália, Bossa Nova e a MPB, que nos anos 70 era muito forte. O Clube da Esquina fez parte dessa cena. Eu vejo isso como uma universidade de música. Posso dizer que toquei com todos eles”, avalia Flávio.

Para os artistas, a produção nacional passou por várias transformações durante essas quatro décadas. Magrão acredita que de lá pra cá tem perdido qualidade em comparação ao que era feito nas décadas de 80 e 90. “Agora o consumo é rápido. Um som faz sucesso e cai na boca do povo, mas fica sempre dentro de um único segmento. Acho que o espaço também deveria ser melhor distribuído. Mesmo assim, acredito que a MPB e o pop rock brasileiro sempre estiveram em alta”.

Com um público jovem frequente nos shows, a banda pretende lotar o espaço, como fez nas outras cidades. “Uma coisa interessante é que somos só nós sete no palco, cantando músicas que a maioria das pessoas conhece”, afirma Flávio. Quanto a Salvador, diz estar ansioso. “A gente tem uma relação bonita com a cidade”.

Serviço

O que: Encontro Marcado

Quando: sáb, às 19h (abertura dos portões)

Onde: Arena Fonte Nova

Ingresso: R$ 90 e R$ 45 (meia)

