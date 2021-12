Shopping recebe show beneficente em prol do Gacc

Com o objetivo de arrecadar dinheiro para o Grupo de Apoio à Crianças com Câncer (Gacc), a banda Gueu Canta Raul se apresenta nos dias 12, 19 e 26 de maio, às 19h30, na Praça de Eventos, Piso L1, do Shopping Paseo, localizado na Rua Rubens Guelli, 135, Itaigara. O show é uma parceria do shopping com a Chicago Stuffed Pizza.

Durante o evento, serão comercializados alguns produtos como camisetas, canecas e necessaires em stand montado para o Gacc. A instituição presta apoio a cerca de 550 crianças por ano em tratamento de câncer.

