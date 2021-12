Shopping recebe pocket show gratuito do Grupo Movimento

O shopping Center Lapa recebe nesta quinta-feira, 21, a partir das 16h, o pocket show com o Grupo Movimento, na praça de alimentação do centro de compras.

O acesso é gratuito e o visitante pode conferir ainda, na sede do bloco, localizado no piso L1, a exposição que marca os 15 anos do bloco.

Até o dia 28 de fevereiro terá a mostra ‘15 anos do Bloco Amor & Paixão’. A exposição reúne todos os abadás do bloco que fizeram a festa dos foliões ao longo dos últimos 15 anos.

O agremiação traz o samba de raiz e nomes como Nelson Rufino, Grupo Batifun, Movimento e Fora da Mídia. No espaço, há também um estande para a compra do abadá para o Carnaval 2019.

