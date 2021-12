Shopping realiza homenagem ao Dia Mundial do Rock

No dia 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock. Em homenagem à data, o Shopping Barra realiza uma edição especial do projeto Música na Praça, com a apresentação da banda Paricá, nesta segunda-feira, 13, a partir das 18h, na praça de alimentação.

A banda é um projeto de Peu Tanajura, Andrea Martins e Lahirí Galvão. Além de canções autorais, a Paricá irá homengear o cantor Cazuza, que, em 2015, completou 25 anos de falecimento.

