Shakira fará apresentação no encerramento da Copa

Apesar da eliminação inesperada da seleção da Espanha, da qual o seu marido Gerard Piqué faz parte, Shakira estará presente e deve bater um bolão na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo 2014.

A apresentação da cantora, segundo o colunista Leo Dias, do Jornal O Dia, será o ponto alto do evento que acontece no dia 13 de julho, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

