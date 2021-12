Shakespeare rocker na estreia do Amostrão Vila Verão

Pode esquecer o figurino de época. Vai ter Shakespeare sim, e no teatro, mas de um jeito bastante inusitado: inspirado na estética do rock'n'roll. É nesse clima que, neste sábado, 9, começa o Amostrão Vila Verão, que vai apresentar duas peças: Hamlet + HamletMachine e Macbeth.

Os dois espetáculos não dividem apenas a autoria e a estética. Também terão o mesmo elenco e o mesmo cenário, e vão dialogar por meio de suas trilhas sonoras, figurinos e citações.



O primeiro a estrear é Hamlet, que entra em cartaz amanhã, às 19h30, na sala principal do Teatro Vila Velha. O espetáculo fica em cartaz às terças, quintas e sábados.

O texto original de Shakespeare aparece numa versão unificada com HamletMachine, peça de Heiner Muller. O escolhido para o papel do protagonista é Vinicius Bustani, o mesmo de O Último Godot e Espelho para Cegos.

Já Macbeth tem como protagonista Tiago Querino (de Frankenstein e Esperando Godot), e pode ser visto às quartas, sextas e domingos, sempre às 19h30. Sua estreia para o público baiano acontece neste domingo.

Contemporâneo

Hamlet e Macbeth fazem parte da Trilogia do Golpe, que se iniciou com o espetáculo Jango: Uma Tragedya, com texto original de Glauber Rocha e montada em Salvador no ano passado. A ideia da trilogia - na qual todas as peças são encenadas por Márcio Meirelles - é discutir questões brasileiras atuais.

"Essas peças de Shakespeare falam da humanidade, de sistemas políticos, de ações humanas. Por mais que varie a época, em sua essência, a humanidade continua igual", afirma Márcio.

Para ele, os textos do dramaturgo inglês são bem contemporâneos. "Shakespeare era isso, essa coisa política, revolucionária, iconoclasta, sensual. Não queremos o Shakespeare embolorado".

Além de Márcio, estão na ficha técnica dos espetáculos nomes como os de Jorginho de Carvalho (desenho de luz), Cristina Castro (coreografia) e Caio Terra (direção musical).

