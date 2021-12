'Sexta do Kannário' tem apresentação da banda Adão Negro

A III edição da 'Sexta do Kannário' acontece nesta sexta-feira, 20, na Gps Music Bar, no bairro da Pituba, em Salvador. No evento, o cantor e deputado federal Igor Kannário convida a banda Adão Negro para fazer uma participação especial.

Considerado um sucesso de público, o ensaio do artista contará também com shows de CBX-Samba Club e Edcity. Os encontros acontecem em todas as sextas-feiras, a cada 15 dias, até o dia 18 de outubro, com participação de diversos artistas nacionais e locais.

