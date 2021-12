Seuilsom apresenta shows eletro acústicos e inicia temporada de verão em janeiro

O cantor Seuilsom se apresenta nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de janeiro com um show eletro acústico como parte do projeto Sábado Blend Prime. Os encontros acontecem às 20h no espaço Blend Gourmet, situado na Alameda Algarobas, no Caminho das Árvores, em Salvador.

No repertório, o artista irá tocar desde MPB até os clássicos da Axé Music das antigas. O show será realizado seguindo todos os protocolos de segurança, comportando, no máximo, 50 pessoas.

Será cobrado o couvert artístico no valor de R$ 20 e as reservas podem ser feitas através do telefone: 71 3208-0505.

Além destes encontros, serão realizados shows gratuitos todas as sextas de janeiro, na Barraca DiBoa, às 19h, fica no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

