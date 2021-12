Seu Maxixe prepara festa de 3h em nova casa de shows

Nesta sexta-feira, 21, acontece a inauguração do espaço Salvador Music Place, no Hotel Sol Bahia, em Patamares. Para marcar o evento, a banda Seu Maxixe promete três horas de show, a partir das 22 horas.

No repertório, o grupo apresenta hits da carreira, como HD e O Tempo Terminou, além de músicas atuais, como Toca Arrocha Aê. A festa conta com a participação da banda Resenha Samba Clube e do DJ Rafa Gouveia. O primeiro lote de ingressos é vendido pelo valor de R$ 50.

