Seu Maxixe lança primeiro DVD no Barra Hall

O grupo Seu Maxixe já está em contagem regressiva para lançar o primeiro DVD autoral da carreira. O evento, marcado para esta sexta-feira, 13, no Barra Hall, a partir das 22 horas, vai contar com as participações de Danniel Vieira, Norberto Curvêllo, vocalista da Cangaia de Jegue, e do cantor Tomate, que também participou da gravação do disco, que ocorreu no final do ano passado.

O show terá um repertório especial, com músicas que consagraram a banda no cenário da música sertaneja como Coração Sem Noção, HD e Bandida. Os ingressos para o lançamento do DVD estão à venda na Ticket Mix e custam de R$40 (Pista Feminino), R$60 (Pista Masculino), R$100 (Camarote Feminino) e R$120 (Camarote Masculino).

