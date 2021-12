A banda Seu Maxixe lança nesta quinta-feira, 12, o clipe da sua nova música de trabalho. Intitulada "Bagaceira", a canção conta com a participação do cantor Gabriel Diniz e promete ser um novo hit do grupo.



"Bagaceira", composição de Fernando Frajola, Fabrício Bittencourt e Raphael Ribeiro, fala da diversão de um grupo de amigos que saem para curtir a noite na balada.



Confira abaixo o clipe da música, que também está disponível no canal da banda no YouTube (www.youtube.com/seumaxixeoficial).





Da Redação Seu Maxixe lança clipe com participação de Gabriel Diniz

adblock ativo