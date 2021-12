Seu Maxixe grava primeiro DVD da carreira no Barra Hall

A banda carro-chefe do sertanejo universitário baiano, Seu Maxixe, grava o primeiro DVD autoral da carreira, nesta quarta-feira, 14, às 21 horas, no Barra Hall. Com quase cinco anos de estrada, o grupo obteve grande sucesso com apresentações em todo o Estado e Nordeste. O público jovem, principalmente, se identificou com a renovação do ritmo (um sertanejo mais moderno e pop), além das letras românticas.

"A gravação do DVD é um evento que tem sido muito pensado e cuidado. Tá todo mundo muito ansioso", confessa Berguinho, vocalista do grupo. Segundo ele, o DVD será um "divisor de águas" na carreira da banda. Eles já gravaram três DVDs de divulgação antes, mas este é o primeiro autoral.

Show - O repertório do show conta com 18 canções, dentre elas, oito inéditas. O restante das músicas, embora já conhecidas, ganha novas roupagens e arranjos diferenciados. Para participar da festa, foram convidados Léo Santana, do Parangolé, que canta a música Tô A Fim de Paquerar, e Tomate, que entoa a composição inédita de Levi Lima, O Tempo Terminou, junto com a banda. Com a missão de aquecer o público, foram convidados os DJs Renata Dias e Monstro, ambos atuantes na cena soteropolitana.

Além da preocupação com o repertório e com os convidados, a banda resolveu trazer um grupo diretamente de Goiânia, berço da música sertaneja, para a captação das imagens. "Nosso público pode acreditar e confiar. Vamos levantar essa bandeira do sertanejo da Bahia à altura", promete Berguinho.

Trajetória - Tudo começou com a vinda do vocalista, natural de Natal, para Salvador. Berguinho veio para a cidade cantando forró, mais tarde integrou uma banda de baile, na qual conheceu o restante dos membros do grupo.

O cantor já trabalhou como backing vocal de nomes como Daniela Mercury, Claudia Leitte, Ivete Sangalo e Harmonia do Samba, gravando em estúdio com eles. "Quando montei o projeto, foi com pessoas que eu gostava, com meus amigos", relembra. O que era, de início, brincadeira, se tornou sério. A banda conseguiu conquistar um público grande, misturando em seu repertório desde forró, sertanejo até brega. "Essa salada musical acabou se tornando a identidade do Seu Maxixe", conclui.

O projeto tomou grandes proporções e conseguiu espaço no Carnaval, com um bloco que leva o mesmo nome da banda. No ano que vem, o bloco Seu Maxixe sai pelo quarto ano, na sexta-feira, no circuito Barra Ondina, reforçando que há espaço para todos os ritmos na festa.

