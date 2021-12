Seu Maxixe e Filhos de Jorge comandam mais uma edição do Sarapatelada

As bandas Seu Maxixe, Filhos de Jorge e Água Fresca irão comandar a festa Sarapatelada. O show, que completa mais uma edição, começa a partir das 14h e ocorre este ano na Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas.

O evento é totalmente all inclusive com buffet de sarapatel e bebidas - água, cerveja, refrigerante e vodka. Os ingressos estão à venda na Atlântica Delicatessen (Lauro de Freitas), Delivery Exclusivo Sarapatelada e no Balcão de Ingressos dos Shoppings.

